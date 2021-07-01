Доля ще 145 осіб залишається невідомою.

На сьомий день після обвалення 12-поверхового житлового будинку в Серфсайді (округ Майамі-Дейд у Флориді, США) рятувальники витягли з-під завалів тіла двох дівчаток 4 і 10 років.

Рештки їх 52-річного батька виявили раніше, в суботу та ідентифікували в понеділок, передає AP. Тіла дітей та їх 42-річної матері витягли в середу, 30 червня.

Таким чином, кількість підтверджених загиблих досягла 18. 145 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Причина обвалення будинку встановлюється. Однак у звіті інженерів за 2018 рік йдеться, що майданчик басейну на першому поверсі будівлі спирався на бетонну плиту, що мала "серйозні структурні пошкодження" і потребувала капітального ремонту. У звіті також відзначені "рясні тріщини" в бетонних колонах, балках і стінах парковки в будівлі.

Читайте такожПід завалами будинку в Маямі шукають сестру першої леді Парагваю з чоловіком та дітьмиЗа два місяці до обвалення голова ради директорів в листі жителям повідомляв, що проблеми, виявлені інспекцією 2018 року, "значно погіршилися" і що капітальний ремонт коштуватиме щонайменше 15,5 мільйона доларів.

Обвал житлового будинку в Сарфсайді: що відомо

Минулого четверга, 24 червня, в окрузі Майамі-Дейд обвалився 12-поверховий житловий будинок Champlain Towers South, побудований в 1981 році. У будівлі було 136 квартир.

11 осіб госпіталізували з травмами. Станом на 1 липня відомо про 18 загиблих. Пошуки тривають.

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Переклад: Катерина Комолова