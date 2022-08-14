Серед акціонерів телеканалів Euronews числиться "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія"

Російськомовна версія одного з найбільших телеканалів Європи Euronews просуває наративи російських пропагандистів. Серед акціонерів телеканалу "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", якій належить трохи більше 7% акцій.

Про це розповів член Федерації роботодавців України Олександр Соколовський.

"Незважаючи на те, що не так давно в Європі заборонили мовлення каналу Russia Today, з пропагандистськими функціями кремля цілком справляється Euronews. До речі, охоплення телеканалу Euronews - це 248 млн.домоволодінь в 135 країнах світу, що значно перевищує охоплення конкурентів (CNN - 118 млн, BBC World News - 73 млн, CNBC - 71 млн.). Знаходиться штаб-квартира Євроньюз у французькому Ліоні. А в його штаті складаються близько 300 постійних співробітників. В акціонерах Euronews крім Media Global Networks (53), американської NBC (25 %), "Франс Телевізьон" (10,73%), італійської "РАИ"(9,66%) є і ... "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (7,17%)!"- зазначив бізнесмен.

При цьому він вказав, що фінансується телеканал в незначній частці за рахунок реклами, а основна частина грошей надходить від Європейської комісії. Він нагадав, що в червні Національна Рада України з телебачення і радіомовлення офіційно зверталася до керівництва телеканалу із заявою про некоректність і заангажованість матеріалів, які просувають російські наративи щодо України.

У зв'язку з цим "регулятор просив європейську редакцію Euronews припинити співпрацю з російськомовним виданням і отримав відповідь, що надання об'єктивних неупереджених новин для аудиторії було і залишається метою Euronews у всіх її мовних редакціях".

Крім того, Соколовський навів як приклад слова Альфреда Коха, який живе в Німеччині. Він коротко виклав зміст новин російської версії "Euronews":

російська армія практично повністю захопила Бахмут;

в результаті обстрілу Соледара російською артилерією там сьогодні загинуло дві тисячі солдатів ЗСУ;

українська армія продовжує обстріли житлових кварталів Донецька;

у Маріуполі йде відновлення зруйнованих будинків і міської інфраструктури. Приїхали з Росії будівельники разом з місцевими жителями відновлюють місто. Росія виділяє мільярди рублів на те, щоб відновити в місті нормальне життя;

у Бердянську повним ходом йде видача російських паспортів. У паспортні столи черги з бажаючих отримати російське громадянство.

"У мене до чиновників в Брюсселі питання: А че ви Симонян з її "парашею тудей" закрили? Типу, свобода слова - так свобода слова. Чого вже. Ось же у вас в Ліоні (там штаб-квартира "Euronews") сидять люди, які користуючись європейською інфраструктурою поширення сигналу, на найбільшій телекомпанії Європи, віщають свою блювотину без будь-яких проблем. При цьому вважаються європейськими журналістами, мають візи, ВНЖ і навіть, напевно, деякі - європейські паспорти. Не, ну клас же, а чо? Це, як якщо б під час Другої світової війни в офісі ВПС в Лондоні була б німецька редакція, що знаходиться під повним управлінням доктора Геббельса. І щоранку: "Guten Morgen! Wir sprechen aus London!" І далі - про переможний вермахт і недолюдей...", - обурився бізнесмен.

Також він зазначив, що за податки європейців, цілком респектабельна телекомпанія, що фінансується Євросоюзом, "жене пропутінську дичь" для всіх 500 мільйонів чоловік.

"Якісь бляклі люди, верескливими голосами кричать нам цілодобово махрову пісківсько - громовську пропаганду, в той час як десятки блискучих російськомовних журналістів позбавлені можливості працювати за професією... а путінські шпигуни в центрі Європи живуть розкошуючи і працюють "за професією", - підсумував Соколовський.

Скандал з Amnesty International-що відомо

4 серпня правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, в якому заявила, що українські військові, які стримують Російський напад, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. У звіті немає жодної згадки про масове вбивство українських військовополонених в Оленівці та засудження дій окупантів.

Після оприлюднення звіту в офісі президента заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є нічим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Зокрема, президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і висловив переконання, що організація намагається амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Український офіс правозахисної організації Amnesty International заявив, що не брав участь у підготовці доповіді, а глава українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації.

Після скандалу навколо звіту, центральний офіс організації заявив, що шкодує про "страждання і гнів", викликані звітом, але від своїх слів не відмовляється.

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