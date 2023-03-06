Журналісти впевнені, що виведення українських військ не означатиме катастрофу.

Вперше з початку повномасштабної війни окупанти перебувають на порозі захоплення Бахмута, але це їм дуже дорого обійдеться.

Як вказується у матеріалі CNN, українська оборона у місті та навколо нього "стискається" через тиск інтенсивного артилерійського, мінометного вогню, авіаударів, а також значних зусиль сухопутних військ РФ.

"Якщо і коли Бахмут впаде, може виникнути спокуса запитати, чи покращуються російські сили, вивчаючи уроки зі списку помилок, які вони досі робили в цьому конфлікті, і, нарешті, використовуючи свою перевагу в чисельності та вогневій потужності. Відповідь: напевно, ні", - стверждують журналісти.

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На думку колишнього австралійського генерала Міка Райана, ЗСУ можуть вирішити, що вони досягли всього, що могли, обороняючи Бахмут і вивести війська для збереження своїх сил для подальших боїв.

"Але виведення українських військ не рівнозначне катастрофі, якщо воно здійснюється впорядковано. До цього слід ставитися як до звичайної тактики, а не як до провісника катастрофи", - наголосив Райан.

Видання також зазначає, що "настає момент, коли розумніше відступити, ніж нести зростаючі втрати і нищівний моральний удар".

"Але для росіян взяття Бахмута не змінило б принципових недоліків їхньої кампанії", - додали журналісти.

Водночас для росіян Бахмут став "нав'язливою ідеєю", оскільки вони не мають жодного прогресу в інших місцях.

Ситуація у Бахмуті

3 березеня ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що на півдні від Бахмута окупанти просунулись щонайменше на 10 км вздовж дороги М-03 і трохи менше на півночі. Між цими двома угрупованнями навколо Бахмута лише 5 кілометрів

Попри такі заяви, 5 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини, які обороняють Бахмут та підступи до міста. Він заявив, що бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.

6 березня 2023 року видання Bild повідомило про розбіжності між президентом Зеленським та генералом Валерієм Залужним через Бахмут. Начебто вони мають принципово різні погляди щодо виведення військ з міста.

На Ставці головнокомандувача було ухвалено, що оборонна операція та подальше посилення позицій українських військ у Бахмуті мають продовжитися.

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