Там заявили, що Москва захищає "життя свого народу, свої законні території та суверенітет".

Президент Нікарагуа Данієль Ортега та його дружина Росаріо Мурільйо, яка обіймає посаду віцепрезидентки країни, підтримали спробу анексії українських територій Російською Федерацією.

Про це свідчить їхній лист кремлівському правителю Путіну, опублікований нікарагуанською газетою El 19. Політики називають Путіна "дорогим братом і товаришем", а незаконну війну проти Україну "героїчною боротьбою проти українського неонацизму, підтримуваного НАТО":

"Ми впевнені в перемозі Росії над цими силами зла, над гегемоністськими державами, над фашизмом. Перемога Росії - це перемога людства. Від імені уряду та народу Нікарагуа ми висловлюємо нашу повну підтримку та визнання Донецького, Херсонського, Луганського та Запорізького регіонів як невід'ємної частини території Російської Федерації".

Спроба анексії окупованих територій

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня 2022 року на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей пройшли фейкові референдуми.

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Вони проходили під дулом автоматів і з безліччю порушень, а також суперечили Конституції України, нормам міжнародного права та не були визнані жодною демократичною державою.

За результатами цих "референдумів", 30 вересня 2022 року Путін підписав укази про "входження" чотирьох областей України до складу Російської Федерації.

Анексію не визнала переважна більшість країн світу, включно з ООН, Європейським Союзом, США та абсолютною більшістю міжнародної спільноти.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує анексію. Документ підтримали представники 143 країн, ще 35, серед яких Китай, Індія та Куба, утрималися. А Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа виступили проти.

Згодом сирійський диктатор Башар Асад заявляв, що визнає окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей російськими.

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