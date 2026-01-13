Росія в ООН звинуватила Зеленського в 'зриві переговорів' і висунула черговий ультиматум

Небензя заявив, що РФ продовжить воювати проти України, поки Зеленський "не прийде до тями".

У Росії заявили, що війна проти України триватиме, доки президент України Володимир Зеленський "не схаменеться і не погодиться на реалістичні умови переговорів". Таку заяву зробив постійний представник РФ в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України, пише Kiyv Post.

Що сказав Небензя під час засідання Ради Безпеки ООН

"Поки лідер у Києві не прийде до тями і не погодиться на реалістичні умови переговорів, ми будемо продовжувати вирішувати питання військовим шляхом... Умови для Києва будуть погіршуватися з кожним днем", - сказав він.

За його словами, президент України нібито блокує мирні ініціативи. Небензя додав, що Зеленський висуває "нереалістичні умови" для переговорів.

Постпред Росії в ООН сказав, що Росія нібито не націлена на цивільне населення України. Більш того, Небензя цинічно звинуватив Україну в нападі на цивільні об'єкти.

Також Небензя заявив, що країни Заходу ігнорують українські удари по російській території. Він запевнив, що на кожен український удар нібито послідує "жорстка відповідь".

Крім того, Небензя заявив, що в результаті останніх російських ударів по Україні нібито не було жертв серед цивільного населення. Він стверджує, що більшість смертей були результатом дій української протиповітряної оборони.

Також постпред Росії в ООН відреагував на недавні заяви чиновників Європейської комісії про те, що вони допускають можливий майбутній діалог з російським диктатором Володимиром Путіним. Він сказав, що "Москва ніколи не відмовлялася від переговорів".

Реакція України та США

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник відреагував на слова Небензі. Він підкреслив, що триваючі масовані атаки РФ по Україні демонструють відсутність інтересу Кремля до припинення війни.

Також Мельник охарактеризував російські удари як "навмисний політичний сигнал", спрямований, зокрема, проти США.

У виданні нагадали, що засідання Ради Безпеки ООН щодо України було скликано 12 січня після того, як Росія застосувала ракету "Орєшнік" по Львівській області. Заступник посла США в ООН Теммі Брюс під час екстреного засідання заявила про "небезпечну і незрозумілу ескалацію" війни Росії проти України, звинувативши Москву в посиленні атак в той момент, коли адміністрація президента США Дональда Трампа намагається просунути мирні переговори.

Удар "Орєшніком" по Львівській області - що відомо

Нагадаємо, що в Міноборони РФ заявили, що під час атаки по Львівській області в ніч на 9 січня російські війська застосували балістичну ракету "Орєшнік". У відомстві запевнили, що Москва завдала удару цією ракетою у відповідь на "атаку" по резиденції російського диктатора Володимира Путіна, яку нібито кілька днів тому провела Україна.

Раніше розвідка США з'ясувала, що Україна не атакувала резиденцію Путіна, як про це оголосив Кремль.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляв, що на Львівщині росіяни завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури. Вночі в Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ зазначили, що повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч км/год по балістичній траєкторії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що показове використання Росією "Орєшніка" близько до кордонів Європейського Союзу - це виклик і для Варшави, і для багатьох інших столиць. Глава держави підкреслив, що всім слід розуміти, що якщо росіяни "навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими зв'язками або будь-якою риторикою від цього не сховаєшся".

