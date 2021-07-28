В організації наголосили, що понад 600 мільйонів школярів в країнах, де триває навчання, позбавлені можливості вчитися через пандемію COVID-19.

ООН закликає усі країни світу якнайшвидше відкрити школи попри пандемію COVID-19. Адже через їх тривале закриття у світі збільшилася кількість насильства та ранньої вагітності серед дітей. Наразі на кону стоїть освіта понад 600 мільйонів учнів.

Як наголосили в ООН, деякі школи зараз закриті на літні канікули, деякі – продовжують працювати. Але понад 600 мільйонів школярів в країнах, де триває навчання, позбавлені можливості вчитися через пандемію.

Прес-секретар ЮНІСЕФ Джеймс Елдер вважає несправедливим те, що у світі бари й заклади громадського харчування відкриваються першими.

"Школи повинні закриватися останніми й відкриватися першими", – відзначив він.

За його словами, сьогодні перед багатьма лідерам держав стоїть складний вибір – запроваджувати обмеження або стикатися з масовим поширенням небезпечної хвороби. У ЮНІСЕФ вважають, що школи все ж мають бути відкритими.

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"Є явні докази того, що початкові і середні школи не входять до числа основних факторів передачі захворювання. При цьому втрати, пов'язані з тим, що діти не ходять до школи, можливо, ніколи не будуть відшкодовані", – заявив представник ЮНІСЕФ.

На сьогодні початкові і середні школи закриті в 19 країнах. Зокрема, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні під час пандемії майже в половині країн школи були закриті більше ніж на 200 днів. А в країнах Африки у школу зараз не ходять близько 40% усіх дітей шкільного віку (це 4 з 10 учнів).

"У цьому регіоні ми спостерігаємо повторне закриття шкіл через нещодавній сплеск COVID-19. При цьому більше 32 мільйонів дітей не відвідують школу через пандемію або не повернулися після того, як їх школи відкрилися раніше", – сказав Джеймс Елдер.

Окрім того, у багатьох школярів в країнах з низьким рівнем доходу немає комп'ютерів, смартфонів або навіть доступу в інтернет, через що в умовах карантину вони практично повністю позбавлені можливості вчитися.

За словами Джеймса, у питанні відкритті шкіл мова йде не тільки про навчання, а й про безпеку. Замість уроків під час карантину дітям довелося зіткнутися з тривогою, насильством і підлітковою вагітністю.

"Візьмемо Уганду: з березня 2020 року по червень 2021 року кількість вагітностей серед молоді 10 – 24 років, які звернулися за медичною допомогою, збільшилася більш ніж на 20%", – наголошує представник Дитячого фонду.

Також країни зазнали серйозні економічні наслідки, пов'язаних з нинішніми проблемами в сфері освіти. Згідно з доповіддю Світового банку, йдеться про втрату щонайменше 10 трильйонів доларів.

До слова, через місяць українські школярі повернуться до шкіл. У МОН планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.

Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким навчальним закладам, у разі виходу із "зеленої" зони епідемічної небезпеки, дозволяється працювати, якщо 80% працівників щеплені від COVID-19.

Пандемія коронавірусу: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко