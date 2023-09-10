Він заявив, що бачить альтернативу у французькому паливі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував намір відмовиться від використання російського палива на АЗС "Пакш".

Як альтернативу він розглядає закупівлю сировини з Франції. Про це Орбан оголосив на закритій зустрічі в рамках нового "великого" плану розвитку Угорщини, повідомляє Telex.

Чиновник заявив, що Угорщина прагне бути "сильною" та "багатою", й мати відповідну міжнародну повагу. Для досягнення цієї мети він презентував 15 ключових змін, які мають врешті зробити з Угорщини енергетично незалежну країну.

Відео дня

"Потрібна енергетична самодостатність, складовою якої є те, що "Пакш" використовуватиме французьке паливо замість російського", - заявив він.

Водночас конкретного постачальника палива Орбан не назвав. Серед інших пунктів плану розвитку Угорщини він згадав про важливість демографічного чиннику, про індустріалізацію нації, а також про те, що угорський бізнес має інвестувати гроші в міжнародні проекти й потім вкладати ці кошти в Угорщину.

Угорщина домовилися з Туреччиною про транзит газу

Нагадаємо, 21 серпня уряд Орбана уклав "історичну угоду" з Туреччиною щодо транзиту газу. Йдеться про контракт між турецькою компанією BOTAŞ та угорською MVM CEEnergy.

Зазначимо, що до цього Угорщина отримувала переважну частину газу по контрактам з Росією. Останню домовленість країни підписали у 2021 році строком на 15 років.

Вас також можуть зацікавити новини: