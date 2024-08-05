Досі навіть словацький прем'єр Роберт Фіцо уникав прямо допомагати РФ, тож Орбан покищо був єдиним лобістом інтересів Кремля в ЄС.

Зростання популярності ультраправих партій в Європі створює проблему для Євросоюзу та України. Незабаром Віктор Орбан може отримати потужного союзника, пише Reuters.

У той час як деякі націоналістичні політики обрали більш поміркований шлях після свого приходу до влади, лідер Австрійської партії свободи (FPO) Герберт Кікль може стати вийнятком. Він вже уклав політичний союз з партією угорського прем’єра Віктора Орбана.

На думку аналітиків, австрійська FPO має досить високі шанси перемогти на наступних парламентських виборах. Це посилило б труднощі Європи у подальшій підтримці Києва і протистоянні таким витівкам, як неузгоджена поїздка Орбана до Москви у липні.

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Герберт Кікль, який назвав главу Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн "розпалювачем війни", заявив минулого місяця, що він і Орбан підтримують "мирне вирішення війни між Україною та Росією" і згадав скандальне зауваження Папи Франциска, що Київ повинен мати "мужність білого прапора" для укладення мирних переговорів.

Тиск на Україну щодо домовленостей з Росією також чинить і Словаччина. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо підтримує дружні стосунки з Москвою, припинив військову допомогу Україні та виступає проти вступу Києва в НАТО. Але цікаво, що він не приєднався до альянсу, створеного Кіклем і Орбаном.

Через постійні блокування з боку Угорщини ЄС довелося проявити креативність і вдатися до неортодоксальної тактики у підтримці України і накладенні санкцій на Росію. Поява у Віктора Орбана союзників на чолі уряду Австрії значно посилить цю проблему. Як і Орбан, FPO критикує підтримку України і санкції проти Росії.

"Я вважаю, що ухвалювати подальші санкції буде дедалі важче. Якщо буде уряд FPO, то це буде не тільки Орбан. І тоді Австрія стане однією з потенційних країн, які можуть накласти вето", — сказав Пауль Шмідт, голова аналітичного центру Австрійського товариства європейської політики.

FPO каже, що вона єдина партія, яка серйозно ставиться до нейтралітету Австрії, закріпленого в конституції. Багато австрійців вважають, що уникнення будь-яких конфронтацій з такими великими державами, як Росія, убезпечить їх. Опитування показують, що явна більшість виборців хочуть, щоб країна залишалася нейтральною.

Тому Кікль загалом обережно стверджує, що його політика щодо України стосується загроз нейтралітету Австрії, а не прямо вихваляє Путіна.

Політична ситуація в ЄС: останні новини

Як писав УНІАН, у Євросоюзі вкрай роздратовані рішенням Будапешта послабити правила в’їзду для росіян та білорусів. Зокрема лунають пропозиції призупинити членство Угорщини в Шенгенській зоні вільного проїзду.

Також ми розповідали, що депутати Європарламенту від Фінляндії вимагають жорстких заходів через дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Очільник уряду Фінляндії Петтері Орпо вважає, що Єврокомісія має розглянути візовий виняток, який був наданий росіянам Угорщиною.

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