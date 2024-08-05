Це має стати реакцією на рішення Будепешта послабити правила в'їзду для росіян і білорусів.

У Євросоюзі вкрай роздратовані рішенням Будапешта послабити правила в’їзду для росіян та білорусів. Зокрема лунають пропозиції призупинити членство Угорщини в Шенгенській зоні вільного проїзду, пише Politico.

Так, двоє депутатів Європарламенту – Дануша Нерудова від Чехії та Пятрас Ауштревічус від Литви – написали листа до Єврокомісії, в якому вимагають терміново розслідувати дії Угорщини. На їх переконання, Будапешт може створювати лазівку для росіян, що поставить під загрозу загальне функціонування Шенгенської зони як безпечного простору для громадян країн ЄС.

"Якщо уряд Угорщини відмовляється змінити свою політику, Комісія та всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для захисту європейських громадян, включаючи новий контроль на угорських кордонах, якщо це необхідно", — йдеться в листі.

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Як зазначає Politico, станом на вечір неділі лист зібрав майже 70 підписів європейських політиків, зокрема підписалися колишні прем'єр-міністри Бельгії та Ірландії.

Угорщина послаблює в’їзд росіянам і білорусам

Як писав УНІАН, наприкінці липня стало відомо, що Угорщина дозволила громадянам Росії та Білорусі в'їжджати в ЄС без перевірок безпеки. За даними німецького видання RND, тепер росіяни можуть безперешкодно в'їжджати в Угорщину без жодних перевірок і переїжджати в інші країни Євросоюзу. Це стало можливим завдяки реєстрації їх в Угорщині як заробітчан.

В Єврокомісії заявили, що вимагатимуть від Угорщини пояснити послаблення візових вимог для росіян та білорусів. За словами речниці Єврокомісії, вищий орган виконавчої влади ЄС буде говорити з Будапештом щодо масштабів такого рішення.

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