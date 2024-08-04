За словами фінського прем'єра, Угорщина не може постійно суперечити спільній лінії Євросоюзу.

Депутати Європарламенту від Фінляндії вимагають жорстких заходів через дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це заявив очільник уряду Фінляндії Петтері Орпо, передає Yle.

За його словами, до діяльності Угорщини потрібно ставитися з усією серйозністю. Орпо вважає, що дуже важливо, аби Єврокомісія розглянула візовий виняток, який був наданий росіянам Угорщиною, та вжила відповідних заходів. Відомо, що Європейська комісія вимагає пояснень через рішення Угорщини спростити видачу віз для громадян РФ.

"Діяльність Угорщини на посаді голови також має оцінюватися дуже критично. Неможливо постійно суперечити загальній лінії ЄС. Щодо цього потрібно зайняти жорстку позицію", - підкреслив прем'єр-міністр Фінляндії. Відео дня

Орпо додав, що Фінляндія співпрацює щодо цього питання з іншими країнами Європейського Союзу.

Спрощення видачі віз для громадян РФ та Білорусі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Угорщина викликала невдоволення країн ЄС, оскільки дозволила громадянам РФ та Білорусі в'їжджати в ЄС без перевірок безпеки. Журналісти німецького видання RND зазначили, що росіяни можуть безперешкодно в'їжджати в ЄС через Угорщину без жодних перевірок і переїжджати в інші країни Євросоюзу.

Водночас речниця з питань міграції і внутрішньої безпеки Аніта Гіппер заявила, що Європейська комісія з'ясує, чи не порушує Угорщина правила Євросоюзу під час спрощення в’їзду для росіян та білорусів.

"Європейська комісія буде на зв'язку з угорською владою з цього питання, зокрема, аби уточнити масштаб застосування цієї схеми і чи відповідає вона правилам ЄС", - повідомила вона.

Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Європейський Союз має невикористані способи обмежити в'їзд російських громадян до Шенгенської зони, навіть якщо Угорщина спростить видачу віз для них. За його словами, таке рішення Угорщини збільшує безпекові ризики в Європі.

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