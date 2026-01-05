Орбан 'штурмує' Вашингтон у спробах вибити фінансову допомогу, - Reuters

За його словами, переговори щодо можливої підтримки тривають.

Угорщині не вдалося забезпечити ту фінансову допомогу, яку вона просила у Сполучених Штатів Америки напередодні виборів 2026 року. Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, додавши, що переговори щодо можливої підтримки тривають.

"Я звернувся з проханням про (фінансовий) захист, але той тип допомоги, який був би прийнятним як для США, так і для Угорщини, був недоступний", – наводить слова Орбана Reuters.

На запитання про те, чи може він очікувати більше допомоги від Вашингтона напередодні виборів, які, ймовірно, відбудуться у квітні, угорський премʼєр відповів так:

"Чи приїде до Угорщини американський президент або якийсь високопоставлений американський лідер? Це ймовірно, адже навесні в Угорщині відбуватимуться політичні події, які завжди відвідують високопоставлені американські лідери".

В агентстві підкреслили, що Орбан намагається відродити економіку його країни після інфляційного сплеску, що стався після вторгнення Росії до України. Відтоді угорська економіка загрузла у трирічній стагнації.

Варто зазначити, що Орбан та президент США Дональд Трамп обговорили форми фінансової допомоги у листопаді. Хоча минулого місяця Трамп спростував твердження прем’єра Угорщини про те, що Вашингтон нібито вже погодився надати їй фінансову допомогу на суму до 20 мільярдів доларів.

Угорщина і США

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Орбан заявив, що Будапешт домігся від США виключення із санкцій щодо російських енергоносіїв.

Він підкреслив, що це дасть змогу "захистити зниження рахунків за комунальні послуги".

Сам Трамп під час бесіди з журналістами під час відкритої частини робочого обіду з Орбаном не сперечався із заявою угорського прем'єра, але й не підтвердив її прямо і недвозначно.

