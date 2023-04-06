Такою думкою він поділився в документальному фільмі.

Папа Римський Франциск назвав секс "прекрасною річчю". На думку понтифіка, справжнє сексуальне вираження — це багатство. А ще голова Католицької церкви знає значення терміна "небінарна людина".

Як передає Sky News, такими одкровеннями Папа Римський поділився в документальному фільмі "Відповіді Папи" для Disney+. У стрічці понтифік зустрівся з 10 людьми у віці 20 років, які задавали йому різні питання. Теми включали секс, права ЛГБТ, аборти, порнографію, віру та еротичні зловживання в католицькій церкві.

"Секс — це одна з прекрасних речей, які Бог дав людській особистості. Сексуальне самовираження — це багатство. Тому все, що відволікає від справжнього сексуального вираження, зменшує вас і виснажує це багатство", — заявив Папа.

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В останньому реченні понтифік мав на увазі сексуальне самозадоволення. Голова Католицької церкви також заявив, що знає про значення терміна "небінарна людина". За його словами, Ватикан повинен прийняти членів ЛГБТ-спільноти.

"Всі люди — діти Божі, всі люди. Бог нікого не відкидає, Бог — Отець. І у мене немає права виганяти кого-небудь з церкви", — додав Папа.

Що стосується абортів, то понтифік закликав священиків бути "милосердними" до жінок, які перервали вагітність. Однак він підкреслив, що така практика залишається неприйнятною.

"Добре називати речі своїми іменами. Одна справа — супроводжувати людину, яка зробила такий аборт, зовсім інша — виправдовувати цей акт", — розповів Папа.

Останні заяви Франциска

В середині березня 2023 року понтифік вперше згадав про військові злочини на території України. Папа Римський закликав молитися за наших громадян, які страждають від них.

Коли в Україні розвивалася ситуація з виселенням попів УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври, Франциск заявив про необхідність поважати "релігійні об'єкти".

У січні Папа Римський публічно підтримав ЛГБТ-спільноту. За його словами гомосексуалізм — це гріх, але не злочин.

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