Понтифік похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від конфесії".

Папа Римський Франциск закликав до "поваги" релігійних об'єктів в Україні. Свою заяву він зробив після того, як українська влада назвала УПЦ МП крайній термін для звільнення Києво-Печерської Лаври.

У своєму щотижневому зверненні з площі Святого Петра понтифік закликав "воюючі сторони поважати релігійні об'єкти" та похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від конфесії", пише Sky News.

Раніше цього місяця глава Російської Православної церкви Патріарх Кирил, який підтримує російське вторгнення в Україну, закликав Папу Римського Франциска та інших релігійних діячів переконати Україну припинити репресії проти УПЦ МП.

Відео дня

Вислання УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври - що відомо

З 29 березня священики УПЦ МП мають звільнити приміщення Києво-Печерської Лаври через розрив контракту про оренду на тлі порушення його умов.

У свою чергу представники УПЦ МП відмовилися залишати будівлі, бо не бачить "юридичних підстав" для цього.

У той же час в Міністерстві культури України запевнили, що покинути територію Лаври доведеться всім, хто потрапив під санкції РНБО, в тому числі, митрополиту Павлу.

Вас також можуть зацікавити новини: