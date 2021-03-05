Папа Франциск прибув в Багдад для турне по Іраку.
Про це повідомляє REUTERS.
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Літак Alitalia, на борту якого знаходився Папа, його свита, співробітники служби безпеки та близько 75 журналістів, приземлився в міжнародному аеропорту Багдада трохи раніше запланованого терміну.
"Я радий, що знову здійснюю поїздки", - сказав Папа Римський, маючи на увазі пандемію коронавірусу, яка перешкоджувала йому подорожувати. Поїздка в Ірак - його перша поїздка за межі Італії з листопада 2019 року.
В рамках свого турне Папа Римський відвідає чотири іракських міста.
"Це знакова поїздка, і це борг перед країною, яка відчувала мучеництво протягом багатьох років", - прокоментував Папа Франциск.
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