Папа Римський здійснив свій перший візит з часів початку пандемії коронавірусу.

Папа Франциск прибув в Багдад для турне по Іраку.

Про це повідомляє REUTERS.

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Літак Alitalia, на борту якого знаходився Папа, його свита, співробітники служби безпеки та близько 75 журналістів, приземлився в міжнародному аеропорту Багдада трохи раніше запланованого терміну.

"Я радий, що знову здійснюю поїздки", - сказав Папа Римський, маючи на увазі пандемію коронавірусу, яка перешкоджувала йому подорожувати. Поїздка в Ірак - його перша поїздка за межі Італії з листопада 2019 року.

В рамках свого турне Папа Римський відвідає чотири іракських міста.

"Це знакова поїздка, і це борг перед країною, яка відчувала мучеництво протягом багатьох років", - прокоментував Папа Франциск.

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Переклад: Катерина Лиманська