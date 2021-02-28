Подружжя вирішило провести карантин у підвалі, щоб не заразити дівчинку.

В американському місті Сент-Луїс 11-річна дівчинка виявила померлих через COVID-19 батьків у підвалі будинку.

Читайте такожУ Швейцарії після щеплення від коронавірусу померли 16 осібПро це повідомляє The Sun.

Еріка і Грегорі Грінмен заразилися коронавірусом та вирішили провести карантин в підвалі, щоб не заразити свою єдину 11-річну дочку. В один із днів дівчинка спустилася до них і знайшла їх мертвими через ускладнення, пов'язані з хворобою.

За словами сусіда Чака Дая, незадовго до цього Еріка Грінмен перенесла інсульт і провела деякий час в лікарні. Пізніше з'ясувалося, що у неї позитивний результат тесту на коронавірус, тому жінку відправили додому на карантин. Слідом за нею заразився і її чоловік.

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Автор: УНІАН