Парад – це завжди демонстрація сили, зауважив керівник розвідки.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував масштабний парад у Китаї, де Пекін представив чимало зразків озброєння.

"Парад – це завжди демонстрація сили. Це засіб, скажімо так, висвітлення своєї військової міці і спосіб впливу. Вочевидь, сигнали, які були надіслані, дійдуть до тих адресатів, на кого вони були орієнтовані", – пояснив керівник розвідки в інтервʼю в програмі "Хід Тузова" на Апостроф TV.

Разом з тим, за словами Буданова, ці сигнали дійдуть і до інших сторін, на яких вони направлені не були. Зрештою, це побачить багато країн.

На запитання про те, чи "роздраконить" цей парад президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, очільник ГУР відповів так:

"Це змусить замислитися, що загроза є більшою".

Військовий парад у Китаї

Кілька днів тому у Китаї відбувся масштабний військовий парад. На ньому компанію лідеру КНР Сі Цзіньпіну склали північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та правитель РФ Володимир Путін.

На думку аналітиків, цей парад у Пекіні показав, що Сполучені Штати Америки програють гонку озброєнь. При чому частина представлених Китаєм зразків залишається "темною конячкою", адже невідомі ані їхні назви, ані характеристики.

Серед іншого, Китай показав на параді танк нового покоління. Важить він значно менше за основні бойові танки країн Заходу – 35-40 тонн. Досягти такої ваги вдалося завдяки відмови від гармати калібром 125 мм – було встановлено 105-мм гармату.

