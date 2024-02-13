Машиніст умовив помічника пройти замість нього медогляд, фельдшер не помітив.

У Російській Федерації через п'яного машиніста зіткнулися два поїзди. Як повідомляє тг-канал Baza, увечері 12 лютого в Челябінській області вантажний потяг зіткнувся з тепловозом через порушення правил руху машиністом.

За даними ресурсу, 46-річний машиніст Андрій прибув на зміну, будучи вже п'яним. Він умовив фельдшера, щоб замість нього медогляд пройшов його помічник.

"Андрій повідомив фельдшеру Валерію, що не пройде медогляд через підвищений тиск. Рішення знайшлося швидко: помічник машиніста пройшов медогляд за себе і Андрія. В результаті фельдшер вніс записи в книгу обліку і допустив чоловіків до зміни", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Андрій продовжив вживання алкогольних напоїв прямо в кабіні тепловоза.

Через кілька годин він спробував проскочити на червоне світло перед вантажним поїздом, але не встиг. В результаті, тепловоз зіткнувся поїздом, і з рейок зійшли 12 вагонів вантажного поїзда і сам локомотив – разом з Андрієм і його помічником. Пізніше експертиза виявила, що в крові у машиніста було 1,08 проміле алкоголю.

Зазначається, що фельдшер вже написав заяву на звільнення. В ході спілкування зі слідчим він стверджував, що поняття не мав про пияцтво машиніста. Мовляв, медик він - грамотний, з великим досвідом роботи і обов'язково б помітив, будь що не так.

Наразі машиніста затримали. Порушено кримінальну справу за ст.263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту"). Помічник машиніста і фельдшер поки проходять у справі в якості свідків.

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