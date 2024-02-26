Поїзд рухався зі швидкістю майже 100 км/год, обійшлося без постраждалих.

В Індії товарний потяг із 53 вагонами, який перевозив щебень, проїхав без машиніста понад 70 км. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що поїзд прямував до Пенджабу з Джамму на північному заході країни. Він зупинився в Катуа, щоб змінити екіпаж. Коли машиніст і його помічник залишили потяг, ручне гальмо не було задіяно, і поїзд з'їхав по похилій колії.

"Він досяг орієнтовної швидкості майже 100 км/год, коли він рухався через приблизно п’ять станцій, перш ніж його зупинили", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзд зупинився в селі Учі Бассі. Залізничні переїзди на його шляху були закриті з міркувань безпеки після того, як була піднята тривога. Ніхто не постраждав, і потенційно серйозної аварії вдалося запобігти після того, як службовець залізниці допоміг зменшити швидкість поїзда, поставивши дерев’яні блоки на колію перед ним.

"Повідомлень про постраждалих під час інциденту немає. ... Точну причину інциденту ще належить встановити", - повідомили офіційні особи.

Останні інциденти з потягами у світі

У Росії через п'яного машиніста зіткнулися два потяги. Машиніст умовив помічника пройти замість нього медогляд, фельдшер не помітив.

46-річний машиніст Андрій прибув на зміну, будучи вже п'яним. Пізніше він продовжив вживання алкогольних напоїв прямо в кабіні тепловоза.

Через кілька годин він спробував проскочити на червоне світло перед вантажним поїздом, але не встиг. В результаті, тепловоз зіткнувся поїздом, і з рейок зійшли 12 вагонів вантажного поїзда і сам локомотив.

Також УНІАН повідомляв, що у Польщі вантажний потяг зійшов з рейок. Рух поїздів до станції Медика (Перемишльський напрямок) було призупинено.

Крім того, було затримано рух двох українських поїздів: 31 Запоріжжя - Перемишль та 74 Перемишль – Харків.

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