Кремль планує відновити переговори з Україною на тлі припинення вогню в Ірані, – ЗМІ

Зокрема розглядається проведення зустрічі у тристоронньому форматі.

В Росії заявили, що сподіваються на відновлення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні на тлі перемирʼя в Ірані.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

"Сподіваємося, що вже найближчим часом у них (США, – ред. УНІАН) буде більше часу і більше можливостей зустрічатися в тристоронньому форматі (переговорів щодо України, – ред УНІАН)", – заявив Пєсков.

Раніше видання Foreign Affairs відзначало, що мирні переговори зайшли в глухий кут не через війну США на Близькому Сході. На думку іноземний ЗМІ, проблема не у графіку дипломатів, а у самій стратегії, яку просуває частина американських політичних еліт.

Журналісти та аналітики видання вважають такий підхід США до мирного процесу поверхневим. Основна ідея, яка обговорюється – обмін окупованих територій (зокрема Донецької та Луганської областей) на формальні гарантії безпеки для решти України – не враховує реальних мотивів сторін.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи тему переговорів з РФ зазначив, що проблемою Москви є її неготовність йти на поступки, хоча вона любить про них активно говорити. Також президент України заявив, що переконаний - метою Росії є повна окупація України.

