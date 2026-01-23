Кремль сказав, на що хоче витратити заморожені в США росактиви

На зустрічі з американцями кремлівські чиновники обговорювали улюблену тему Трампа - гроші. Кремль розкрив карти і сказав, на що хотів би витратити свої заморожені активи.

На зустрічі трьох спецпосланців США з переговірниками російського диктатора Володимира Путіна серед іншого обговорювалася ініціатива американського президента Дональда Трампа щодо створення "Ради миру".

Про це повідомив помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, передають росЗМІ. "Під час обміну думками щодо "Ради миру" було наголошено на готовності РФ направити до бюджету цієї структури мільярд доларів із заморожених попередньою адміністрацією США російських активів", - деталізував кремлівський чиновник.

Він додав, що "решту грошей із заморожених США російських активів можна направити на відновлення територій, що постраждали від війни, після укладення мирного договору між РФ і Україною".

Відео дня

Ушаков деталізував, що розмову на цю тему продовжать на двосторонній економічній групі, яку очолюють Вітков і спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв.

Крім цього, Ушаков сказав, що сторони також обговорили низку регіональних питань. Правда, не став вдаватися в подробиці про те, що це були за питання. Окремо в Кремлі також обговорювали Гренландію.

Переговори в Кремлі

Пізно ввечері 22 січня Путін зустрівся з трьома спецпредставниками президента США Дональда Трампа для обговорення припинення війни в Україні.

До американської делегації увійшли спецпосланець Трампа Стів Віткофф, радник Джаред Кушнер і Джош Грюнбаум, призначений старшим радником Ради миру США.

У Кремлі раніше назвали переговори "змістовними, конструктивними і конфіденційними".

Вас також можуть зацікавити новини: