Також італійський міністр розкритикував Ізраїль за атаки по сектору Гази.

Росія не серйозно налаштована на досягнення миру в Україні, попри тиск з боку США. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю Reuters.

У виданні нагадали, що уряд Італії близький до президента США Дональда Трампа, порівняно з іншими європейськими країнами, тому відмовляється критикувати його політику. Однак у Римі вітають зусилля США, які спрямовані на припинення війни в Україні. Зокрема у приватних розмовах міністри занепокоюються з приводу того, як Трамп поводиться з Україною. Також вони відкрито попереджають, що РФ може обдурити президента США.

"З росіянами нічого не змінилося. Очевидно, що росіяни хочуть продовжувати атаки, як вони це робили протягом останніх трьох років", - наголосив Крозетто.

Відео дня

У Reuters нагадали, що Італія, як і США, підтримала Ізраїль під час його вторгнення в Газу після нападу ХАМАС на південь країни 7 жовтня 2023 року.

Але італійський міністр розкритикував нещодавні удари Ізраїлю по лікарні в Газі, внаслідок яких загинули мирні мешканці.

"Для мене палестинська дитина коштує стільки ж, скільки українська чи італійська. Палестинська лікарня коштує стільки ж, скільки українська чи італійська", - підкреслив Крозетто.

За його словами, Ізраїлю потрібно визнати свої помилки та сказати слово "вибачте".

Припинення вогню в Україні - що відомо

Раніше український військовослужбовний з позивним "Темний" відповів, чи можливе швидке припинення війни. За його словами, необхідно довести почате до кінця та вибити росіян, адже для них жодні дипломатичні рішення не мають ніякого значення.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Путіна піти на повне припинення вогню після удару по Сумах. За словами Шольца, над цим також працюють європейські та міжнародні партнери.

Вас також можуть зацікавити новини: