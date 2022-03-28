Ліз Трасс заявила, що президент РФ Володимир Путін не повинен виграти від війни в Україні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що президент Російської Федерації Володимир Путін не повинен виграти від нападу на Україну. Вона зазначила, що не можна допустити здачі інтересів України в ході переговори.

Про це пише на Reuters.

"Ми пам'ятаємо непросте врегулювання 2014 року, яке не змогло забезпечити Україні міцну безпеку. Путін просто повернувся за новим. Ось чому ми не можемо дозволити йому виграти від цієї страхітливої агресії", - заявила Трасс.

За її словами, Україна не повинна бути продана під час переговорів з РФ, а Путін не повинен виграти від нападу на Україну.

"Ми повинні бути впевнені, що будь - які майбутні переговори не закінчаться продажем України або повторенням помилок минулого", - підсумувала голова МЗС Великобританії.

Як раніше повідомляв УНІАН, україно-російські переговори можуть початися у вівторок, 29 березня, з 10:00. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що всі члени переговорної групи від України працюють сьогодні у звичайному режимі.

При цьому він вказав, що в інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій і елементів тієї чи іншої інформаційної гри.

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