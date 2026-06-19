Треба відправити до Москви: в Європі запропонували кандидата на роль переговірника з РФ

Цю кандидатуру запропонував прем'єр-міністри Бельгії Барт де Вевер.

Прем'єр-міністри Бельгії Барт де Вевер запропонував очільнику Європейської Ради Антоніу Кошті представляти Європу на майбутніх мирних переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Politico. Видання повідомило про зустріч Вевера з Коштою під час саміту Євросоюзу. За даними журналістів, під час особистої зустрічі Вевер заявив, що Кошта "єдиний", хто може представляти Європу на переговорах з Росією.

У відповідь на це очільник Європейської Ради подякував йому за підтримку.

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"Ми повинні якомога швидше відправити вас до Москви", – сказав Вевер з посмішкою. У відповідь Кошту сказав: "Тому, що я вам не подобаюся в Брюсселі!".

Видання відзначило, що ця розмова відбулася на тлі активного обговорення щодо того, чи повинен Євросоюз налагоджувати прямий канал зв'язку з Путіним. Також у Європі активно обговорюють, хто міг би представляти її на переговорах щодо закінчення війни Росії проти України.

Участь Європи в переговорах щрдо війни в Україні

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що Кошта вже намагається налагодити неофіційний контакт з Кремлем. За інформацією журналістів, представники очільника Європейської ради вже провели дві розмови з представниками Росії.

Крім того, за даними Politico, ці контакти роздратували деяких європейських лідерів. Одна з причин полягає в тому, що вони образились, оскільки їх заздалегіть не поінформували про такі контакти. Зокрема негативно на такі переговори відреагували в країнах Балтії.

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