Думки щодо ставлення до Байдена в американського населення розділилися.

Українському президенту Володимиру Зеленському довіряє 72% опитаних Pew Research Center американців. У рейтингу серед світових лідерів український глава посідає першу сходинку.

Про це йдеться у даних соціологічного дослідження.

На другій позиції – французький президент Еммануель Макрон, у нього 55% довіри серед громадян США; на третій – німецький канцлер Олаф Шольц (53%).

Тільки 15% американців висловили довіру китайському комуністичному лідеру Сі Цзіньпіню. А у Володимира Путіна у зв’язку з вторгненням в Україну найнижчі показники в рейтингу – лише 6%.

77% респондентів узагалі не довіряють міжнародній політиці російського президента.

Думки щодо ставлення до Байдена в американського населення розділилися: 48% кажуть, що довіряють йому, 52% - не надто довіряють або не довіряють взагалі.

Соціологи підтвердили, що рейтинг глави США всередині країни впав з початку президентського терміну. Традиційно демократи підтримують міжнародну політику Байдена більше (75%), ніж республіканці (16%).

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