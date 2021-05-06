Інцидент стався під час спецоперації поліції по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

У бразильському Ріо-де-Жанейро в результаті стрілянини в метро загинули 25 людей.

Як повідомляє Globo, інцидент стався в четвер, 6 травня, під час спецоперації поліції по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Читайте такожУ Бразилії підліток з мачете влаштував різанину в дитячому садку

Повідомляється, що в результаті перестрілки в районі Жакарезінью загинули 24 підозрюваних члени злочинного угруповання, а також один офіцер поліції.

Поранення також отримали два пасажири поїзда і два співробітники поліції.

Globo зазначає, що поліцейська операція проти членів банди почалася в північному районі Ріо-де-Жанейро і тривала кілька годин. Угрупування займалося розповсюдженням наркотиків, вбивствами, викраденням дітей і підлітків, викраденням автомобілів і потягів.

Як зазначає Globo із посиланням на платформу Fogo Cruzado, таке число жертв під час поліцейської операції стало найбільшим з 2016 року, коли почали вести таку статистику.

Під час спецоперації в фавелі Жакарезінью було чути вибухи й автоматні черги, а над районом літав гелікоптер.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій