У бразильському Ріо-де-Жанейро в результаті стрілянини в метро загинули 25 людей.
Як повідомляє Globo, інцидент стався в четвер, 6 травня, під час спецоперації поліції по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
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Повідомляється, що в результаті перестрілки в районі Жакарезінью загинули 24 підозрюваних члени злочинного угруповання, а також один офіцер поліції.
Поранення також отримали два пасажири поїзда і два співробітники поліції.
Globo зазначає, що поліцейська операція проти членів банди почалася в північному районі Ріо-де-Жанейро і тривала кілька годин. Угрупування займалося розповсюдженням наркотиків, вбивствами, викраденням дітей і підлітків, викраденням автомобілів і потягів.
Як зазначає Globo із посиланням на платформу Fogo Cruzado, таке число жертв під час поліцейської операції стало найбільшим з 2016 року, коли почали вести таку статистику.
Під час спецоперації в фавелі Жакарезінью було чути вибухи й автоматні черги, а над районом літав гелікоптер.
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