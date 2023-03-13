Ця частина відповідає за протиповітряну оборону російської столиці.

У небі над військовою частиною повітряно-космічних військ у Новій Москві побачили три безпілотники. Як повідомляє Telegram-канал Mash, саме ця ВЧ відповідає за протиповітряну та протиракетну оборону російської столиці.

Згідно з попередніми даними за допомогою БПЛА велося постійне спостереження за цим військовим об’єктом.

Безпілотники були підняті із лісосмуги, розташованої поруч із частиною. Спочатку дрони перебували на висоті 200 метрів, але біля ВЧ пішли на знищення, покружляли і повернулися назад. Вартовий КПП і патрульні поліцейські побачили рухи БПЛА і повідомили командуванню.

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"Правоохоронці обстежили ліс, але слідів операторів дрону не знайшли. БПЛА були солідного розміру та обладнані біло-червоними сигнальними вогнями. Наступної доби один із апаратів знову з'явився неподалік в/ч — він летів у бік АЗС "Татнафта" поблизу поселення Краснопахорське", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Mash.

Повітряні активності у Росії: що відомо

Наприкінці лютого над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю РФ закрили 200 квадратних кілометрів неба через непізнаний літальний об’єкт у повітряному просторі.

6 березня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв, що місті Новий Оскол спрацювала проти вітряна оборона – було збито три ракети. До цього під Бєлгородом вибухи спричинили пожежу на нафтобазі.

13 березня зранку у Бєлгородській області була зафіксована робота ППО. Тамтешній губернатор розповів про збиття чотирьох ракет.

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