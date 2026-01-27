Німеччина готується відбивати напад Росії, - The Times

Йдеться про найгірших з усіх можливих сценаріїв.

У Німеччині готуються відігравати ключову роль у разі повномасштабного нападу Росії на країни НАТО за два-три роки. Як повідомляє The Times, керівник командування підтримки Збройних сил Німеччини, генерал-лейтенант Геральд Функе готує країну до відбиття нападу Росії.

Зокрема, найгірший сценарій передбачає, що Німеччина має бути готовою відповісти на напад Росії через два-три роки.

За цим сценарієм, Росія започатковує повномасштабну агресію проти НАТО, а Збройних сил Німеччини перебуватимуть в епіцентрі події з перших годин нападу.

В разі такого розвитку подій, механізована піхотна бригада чисельність 4,8 тис військових завдає ударів з передової бази в Литві до того, як ще 15 тис військових сил швидкого реагування за лічені дні відправляються на фронт.

Впродовж наступних тижнів десятки тисяч солдат союзних країн прибувають у німецькі північні порти, аби потім їх перекинули на схід автомобільними та залізничними маршрутами. Водночас, на цих шляхах росіяни скоюють диверсії, кібератаки і можливо завдають ракетних ударів великої дальності ураження.

Крім того, очікується, що незабаром сотні постраждалих на день доставляються на лікування в німецькі госпіталі в таких масштабах, як у найпохмуріші дні в період пандемії коронавірусу.

У цьому зв’язку, генерал-лейтенант Функе повідомив наступне: "Тоді як в Афганістані я мав, на жаль, велику, але посильну кількість поранених, тепер я маю план на імовірну тисячу поранених солдат на день. Чим ретельніше ви дивитися на це, тим більш складнішим це стає і тим важче це уявити".

Маючи у розпорядженні 55 тисяч особового складу, більшу силу, аніж у більшості європейських національних армій, тризірковий генерал Функе очолює розгалужений новий апарат, який охоплює все необхідне для того, щоб підтримувати воєнні зусилля в тилу за межами лінії фронту.

Відповідно, визначені завдання стосуються як евакуації та лікування поранених, так і залучення ресурсів з приватного сектору, доставки припасів і підкріплень на поле бою.

Головне завдання Функе полягатиме у тому, аби матеріально-технічне забезпечення в межах європейської частини НАТО було безперервним, навіть якщо число загиблих зростатиме, відключення електрики буде постійним, поїзди будуть паралізованими, а російські агенти спричинятимуть хаос при кожній можливості. Функе наголосив:

"Що мене непокоїть… в даний момент - це гібридна, прихована сторона: саботаж, таємні осередки, певного роду цілеспрямовані атаки. Я не можу виключати застосування далекобійних ракет. Але я думаю, що гібридна загроза досить висока".

Він зазначив, що важливо підтримувати Німеччину як логістичний центр і владнати лінії постачання на якомога довший період і максимально стало. Це має означати, що якщо один маршрут буде втрачено, тоді буде варіант використання іншого.

Загроза нападу РФ на НАТО

Як повідомляв УНІАН, нещодавно генерал-лейтенант Олександр Зольфранк, глава Об'єднаного командування з тилового забезпечення та підтримки Бундесверу попередив про вразливість НАТО перед можливою атакою РФ.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що доки країни-члени Альянсу будуть триматися разом і забезпечуватимуть надійне стримування та оборону, тоді вони не зазнають нападу з боку Росії.

