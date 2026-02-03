В 2025 році збільшилася кількість біженців, які повернулися з Німеччини додому, - DW

Уряд Німеччини оплачує переліт та надає "стартовий пакет" - 1000 євро на дорослого та 500 євро на дитину.

У 2025 році загалом 16 576 біженців скористалися можливістю виїхати на свою бетьківщину або до іншої країни за допомогою Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), повідомляє Deutsche Welle.

Видання зазначило, що уряд Німеччини оплачує переліт та надає "стартовий пакет" - 1000 євро на дорослого та 500 євро на дитину в разі повернення людини, яка отримала тимчасовий притулок до країни свого походження чи до третіх країн.

Також як свідчать дані BAMF, у 2024 році фінансовою підтримкою для добровільного виїзду з ФРН скористалися 10,4 тисячі прохачів притулку, а у 2023-му - 10,8 тисячі. Переважно біженці поверталися до Сирії та Туреччини.

З 1 січня минулого року BAMF відновило фінансування добровільного виїзду людей до Сирії. Видання зазначило, що раніше Німеччина призупинила програму через громадянську війну в країні.

Наводяться дані, що до кінця грудня минулого року загалом 5976 осіб подали відповідні заявки на виїзд до Сирії, а 3678 сирійців вже виїхали.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україні життєво необхідна підтримка Заходу. Пісторіус зазначив, що якщо допомогу буде припинено, це матиме два наслідки. За словами міністра, по-перше, Україна буде мертвою, а по-друге, для Європи це буде значно дорожче за нинішню підтримку. Міністр оборони Німеччини зазначив, що в Європі існує військова загроза, оскільки в Україні триває повномасштабна війна, а російський диктатор "завжди давав зрозуміти, що його турбує не тільки Україна".

Також ми писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відхилив пропозицію лідера правоцентристської Європейської народної партії Манфреда Вебера про те, що спільна європейська армія могла б зіграти роль у післявоєнному підтриманні миру в Україні. Вебер запропонував, щоб військові з європейських країн діяли під єдиним прапором в Україні в рамках післявоєнних гарантій безпеки. Мерц заявив, що деякі з ідей Вебера не є негайним вирішенням проблем Європи. В Politico зазначили, що Німеччина ще не прийняла рішення про свою участь у миротворчій місії.

