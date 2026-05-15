Путін летить до Пекіна одразу після саміту Трампа і Сі, - SCMP

Російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Пекін 20 травня – лише через кілька днів після зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на джерела.

За даними видання, поїздка Путіна триватиме лише один день і розглядається як "рутинна частина" відносин між Москвою та Пекіном. Джерела зазначають, що візит навряд чи супроводжуватиметься масштабними церемоніями чи військовими парадами.

Кремль поки офіційно не підтвердив дату поїздки, а Міністерство закордонних справ Китаю утрималося від коментарів.

Очікується, що це стане першою закордонною поїздкою Путіна у 2026 році, що ще раз підкреслить стратегічне зближення Росії та Китаю на тлі конфронтації із Заходом.

Китай став ключовою опорою для Росії

Після початку повномасштабної війни проти України Москва опинилася під масштабними західними санкціями. У цей період Пекін фактично став одним із головних економічних партнерів Кремля.

Китай активно купує російську нафту та постачає до РФ товари подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільному, так і у військовому секторі.

У квітні Сі Цзіньпін під час зустрічі з главою МЗС Росії заявив про "стабільність" відносин із Москвою та пообіцяв посилити координацію між двома країнами.

На початку травня російський лідер заявив, що Москва і Пекін "у принципі" погодили подальше поглиблення співпраці у газовій та нафтовій галузях. Також Путін повідомляв про намір обговорити із Сі Цзіньпіном співробітництво у сфері ядерної енергетики.

