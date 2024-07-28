Також науковці закликають найсильніший альянс світу припиниту політику умиротворення агресора.

Понад півтори сотні науковців з провідних університетів Європи, США та інших країн світу звернулися до НАТО із відкритим листом, у якому закликали якомога швидше взяти Україну до альянсу. Текст листа публікує британське видання The Gardian.

Вчені підкреслили, що вступ України до оборонного альянсу не створить жодних додаткових стимулів для агресивних дій Кремля, адже Росія і без того "повна рішучості знищити Україну і не потребує додаткової мотивації для цього". Автори документа нагадують, що досі РФ не напала на жодного члена НАТО, а натомість погрожувала, вторгалася і окупувала лише нейтральні країни.

"Запрошення України до НАТО стало б остаточним кроком у бік від політики умиротворення [агресора] і назад до верховенства міжнародного права та захисту прав людини", – йдеться у відкритому листі, який підписали 158 дослідників з різних країн світу.

Відео дня

Підписанти зауважили, що Росія досить спокійно сприйняла вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, двох своїх сусідів. На думку вчених, це доводить, що Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме її подальшій агресії проти цієї країни.

НАТО боїться взяти Україну до себе

Як писав УНІАН, під час цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні країни альянсу вчергове побоялися дати Україні чітку перспективу членства, обмежившись кволими фомулюваннями про "міст до НАТО", який вони буцімто підготували для України.

Цю нерішучість найбільшого альянсу світу відверто висміяли навіть деякі країни-члени, які виступають за членство України в НАТО. Президент Чехії зокрема зауважив, що будь-який міст "можна легко зруйнувати".

Вас також можуть зацікавити новини: