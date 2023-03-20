"Права рука" Путіна розплювався отрутою через ордер на арешт президента РФ.

Заступник представника Ради Федерації Російської Федерації Дмитро Медведєв розплювався отрутою через видачу ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна. Він пригрозив Гаазі ударом гіперзвукової ракети.

"Судді МКС розійшлися марно. Дивіться, мовляв, ми хоробрі, не обісралися підняти руку на найбільшу ядерну державу. На жаль, панове, всі ходять під Богом і ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового "Оніксу" з Північного моря з російського корабля по Гаазькому Будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд - лише убога міжнародна організація, а не Населення країни НАТО. Тому і війну не почнуть. Побояться. І жаліти ніхто не буде. Так що, громадяни судді, уважно дивіться в небо", – написав Медведєв у своєму Telegram-каналі.

За його словами, система міжнародного публічного права нібито "неефективна", а акти Генасамблеї, Радбезу ООН та інших інститутів "несправедливі", тому їх нібито не виконують. При цьому він вважає, що судити країну можна, коли вона "дико ослабла, майже втратила суверенітет і зважилася визнати суд над собою" або коли програла війну і капітулювала.

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Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт нинішнього президента Російської Федерації Владміра Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації маленьких українців. У Москві відразу ж заявили, що не визнають це рішення.

Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає рішення МКС "початком процесу", а в Німеччині зявили, що затримають Путіна.

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