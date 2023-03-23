Заступник голови Ради Федерації РФ продовжує "істерити" через ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна.

Заступник представника Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв продовжує публічну "істерику" через рішення Міжнародного кримінального суду Гааги видати ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна.

Цього разу свій "гнів" Медведєв скерував на владу Німеччини. У своєму коментарі прокремлівським ЗМІ він анонсував ракетний удар по Бундестагу та офісу канцлера ФРН Олафа Шольца в разі, якщо Берлін посміє заарештувати Путіна.

"Чинний глава ядерної держави приїхав на територію, скажімо, Німеччини і там його заарештували. Що це? Оголошення війни Російської Федерації! І вже у цьому випадку всі наші снаряди полетять на Бундестаг, в офіс канцлера й так далі. Він розуміє, що це casus belli, що це оголошення війни?",- заявив Медведєв.

Істерика Медведєва через рішення МКС - головне

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд Гааги оголосив про рішення видати російському лідеру Володимиру Путіну міжнародний ордер на арешт у зв'язку з його можливою причетністю до депортації дітей України.

Це очікувано викликало істерику серед його головних політичних "поплічників". Свої коментарі з цього приводу дали терорист Ігор Гіркін-Стрєлков, прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков, а також представники "пропагандистського" корпусу РФ. Не залишився осторонь й Дмитро Медведєв. Він вирішив залякати світ черговими погрозами про запуск гіперзвукових ракет.

Зокрема, російські боєголовки Медведєв вже "пообіцяв" Гаазі, заявивши, що судді МКС "марно" вирішили провокувати Росію.

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