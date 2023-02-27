Блазень Путіна вкотре пригрозив людству ядерним апокаліпсисом.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув новою тирадою про крах людської цивілізації, який неодмінно трапиться, якщо світ ігноруватиме існування Росії.

У своїй новій статті для російського видання "Известия" блазень Путіна вкотре пригрозив ядерним апокаліпсисом й нагадав, що світ "без Росії" Кремлю не потрібен.

"Якщо всерйоз постане питання про існування самої Росії, воно буде вирішене аж ніяк не на українському фронті. А разом з питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. І тут не повинно бути ніяких двозначностей. Світ без Росії нам не потрібен", – йдеться в статті.

Відео дня

Також Медведєв попередив всіх "ворогів" Росії, які, на його думку, накачують "київським режим" зброєю про те, що після радіаційної катастрофи людство вже не будуть хвилювати такі питання.

"Наші вороги займаються саме цим, не бажаючи зрозуміти, що їх цілі свідомо ведуть до тотального фіаско. Програшу для всіх. Крах. Апокаліпсис. Коли про колишнє життя доведеться забути на століття, поки не перестануть тліти радіацією димні завали", - написав Медведєв.

Медведєв повернув прихильність Путіна своїми "ядерними істериками"

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін у своєму особистому оточенні особливо сильно відзначає тих, хто вторить його риториці про ядерну загрозу для всього світу. Раніше президент РФ неодноразово згадував про можливість превентивного ядерного удару, згідно з військовою доктриною Росії.

Про таку "слабкість" Путіна до ядерного шантажу знають у Кремлі. Раніше видання Bloomberg писало, що саме таким чином колишній президент РФ Дмитро Медведєв зміг домогтися прихильність Путіна й посилити свій політичний вплив.

Видання зазначило, що якщо раніше в крилі оточення Путіна Медведєв вважався представником "ліберальних" поглядів, то після повномасштабного вторгнення в Україну він вибрав для себе новий образ "ядерної істерички".

Вас також можуть зацікавити новини: