Медведєв пообіцяв росіянам, що "перемога буде досягнута" і Росія "поверне всі свої території".

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв не знайшов жодних приводів для радості за рік повномасштабного вторгнення в Україну. Замість звіту про уявні успіхи окупантів Медведєв передрік "важкі" переговори про мир.

У своєму Telegram Медведєв назвав окупантів, що знищують "коріння неонацизму" "героями". Колишній президент РФ пообіцяв росіянам, що "перемога буде досягнута" і Росія "поверне всі свої території".

"Далі будуть переговори, які, я впевнений, стануть важкими і нервовими", - написав Медведєв, додавши, що Україною нібито керують США.

При цьому Медведєв пише, що сторони не приймуть "реальних кордонів" (ймовірно, друг Путіна натякає на окуповані території - УНІАН), заявивши, що мирні домовленості знову "спровокують" росіян на нову війну.

Медведєв у своєму репертуарі знову заявив, що кордони України "треба відсунути якнайдалі, навіть якщо це будуть кордони Польщі". "Знищити неонацизм дотла. Щоб не витрачати потім час на вилов залишків бандерівських банд по малоросійських лісах. Щоб світ знайшов довгоочікуваний спокій", - істерить Медведєв.

Що Росія готує 24 лютого - думки військових та експертів

І військові, і експерти погоджуються, що Росія, найімовірніше, здійснить на честь річниці вторгнення в Україну, 24 лютого, нову масовану атаку.

Через загрозу нових обстрілів українські школи цього дня перевели на дистанційне навчання.

Однак напередодні з'явилися повідомлення від розвідки і Генштабу про підозрілі нові переміщення російських військ поблизу Чернігівської області.

Крім того, останній тиждень не вщухали розмови про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, в тому числі шляхом залучення гібридних сил в Придністров'ї.

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