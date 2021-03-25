Загалом у національних санкційних списках країн Балтії на даний момент числяться 274 посадових особи з уряду і збройних сил Білорусі.

Литва, Латвія й Естонія ввели санкції проти 118 представників силових структур режиму Олександра Лукашенка.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Литви, розширено список білоруських чиновників, яким заборонено в'їзд до країн Балтії.

"25 березня на знак солідарності з білоруським народом, який відзначає сьогодні День Волі, у відповідь на триваючі систематичні репресії білоруського режиму і на підтримку демократичних устремлінь білоруського народу Литва, Латвія й Естонія розширюють свої національні списки іноземців, яким заборонено в'їзд на території Балтійських країн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в ці списки ввійшли 118 нових співробітників системи внутрішніх справ Білорусі, які прямо чи опосередковано сприяли фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року, репресіям проти демократичної опозиції та громадянського суспільства, а також серйозним і системним порушенням прав людини.

Загалом у національних санкційних списках країн Балтії на даний момент числяться 274 посадових особи з уряду і збройних сил Білорусі.

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Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

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Автор: Віталій Саєнко