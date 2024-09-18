Українці хочуть бути готовими відповідати на атаки з території Росії та продовжувати використовувати західну зброю для деокупації своїх територій. Білий дім зволікає з рішенням.

Українські лідери знову з тривогою спостерігають за майбутніми виборами у Вашингтоні, які можуть стати вирішальними для їхньої долі так само, як і ситуація на фронті.

Як пише Politico, українські чиновники в останніх розмовах з журналістами ділилися змішаними почуттями: від занепокоєння і виснаження до рішучості. Весняно-літня кампанія принесла успіхи - прориви на територію Росії та технологічні досягнення у сфері дронів і роботів частково нейтралізували переваги противника у військовій силі та озброєнні. Однак ціна для України залишається надзвичайно високою - Київ заповнений світлинами загиблих на війні. Росія посилює обстріли, в тому числі атакуючи столицю і критичну інфраструктуру, що створює побоювання, що ця зима може стати найскладнішою в історії.

Очікування щодо Вашингтона зростають. Президент США Джо Байден у найближчі тижні вирішуватиме, чи дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по російській території. Це чергове рішення, яке визначатиме масштаб американської підтримки в цьому конфлікті.

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Українські лідери просять розширити список можливих цілей для ударів, щоб включити об’єкти вглиб Росії, з яких відправляють ракети та бомбардувальники. Київ вважає це питанням захисту від російської агресії.

Чи є це ескалацією? Не більше, ніж попередні прохання України щодо танків Abrams, винищувачів F-16 або тактичних ракетних систем ATACMS. Як пише видання, це більше про те, щоб дати Україні можливість ефективно захищати свою країну. Хоча Володимир Путін знову пригрозив, заявивши, що удари по Росії можуть привести до конфлікту з НАТО, це поки що не змінило рішучості Байдена.

"Аргументи про ескалацію - це дуже 2014 рік", - зазначив очільник військової розвідки України Кирило Буданов.

Як зазначив голова ГУР, зараз "ми маємо стандартну звичайну війну з використанням усіх видів звичайної зброї".

Меседж Росії полягав у тому, що союзники по НАТО допоможуть Україні, але ніколи не настільки, щоб справді порушити статус-кво в самій Росії. Перемога України визначена відновлення незалежної та безпечної держави на своїх кордонах, отже передбачає зміни у Росії та знищення її імперіалістичного режиму. Але це та перемога, до якої Вашингтон не зобов’язувався.

"Вони не хочуть, щоб Україна програла, і вони не хочуть, щоб програла Росія. Така позиція є непримиренною", – сказав в кулуарах YES Ерік Кросс, естонський парламентарій і колишній офіцер розвідки.

На зустрічі з українськими та європейськими лідерами минулого тижня в межах "Ялтинської європейської стратегії" обговорювали військовий та моральний аспект захисту України. Українці хочуть бути готовими відповідати на атаки з території Росії та продовжувати використовувати західну зброю для деокупації своїх територій.

Українські лідери з нетерпінням чекають наступного тижня, коли Байден зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб вирішити ключові питання щодо подальшої підтримки.

Зеленський наголосив, що затримки у вирішенні цих питань лише на руку Путіну, який використовує кожну можливість для просування своїх дій. Українці сподіваються, що Байден ухвалить рішення, яке дозволить їм посилити свою оборону та продовжити боротьбу.

Зрештою, українська сторона намагається довести, що перемога можлива лише за умови чіткої та безперервної підтримки з боку західних партнерів. Тепер рішення залишається за Вашингтоном.

Удари по Росії західними ракетами - актуальне

Нагадаємо, керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що зустріч президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера не вплинула на зміну політики США щодо можливого дозволу для ЗСУ на удари їхньою зброєю вглиб Росії.

За його словами, США продовжать обговорювати з Україною можливі способи підтримки, щоб вона могла виграти цю війну. Він уточнив, що йдеться про надання технічних засобів і розвідданих.

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