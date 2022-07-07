Британська система протиповітряної оборони Sky Sabre вже знаходиться в Польщі.

Польща отримала від Великобританії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Британська система протиповітряної оборони Sky Sabre вже знаходиться в нашій країні, щоб гарантувати безпеку повітряного простору Польщі. Це результат наших міцних відносин з Великобританією та свідчення нашої спільної турботи про безпеку східного флангу", - зазначив Блащак.

Що таке Sky Sabre

Sky Sabre - британський зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони, що покликаний замінити систему протиповітряної оборони Rapier.

Комплекс Sky Sabre складається з центру управління ракетами "земля-повітря", радіолокаційного комплексу Giraffe agile mutlibeam, пускової установки і ракет. Радар Sky Sabre обертається на 360 градусів на висувній щоглі та може сканувати простір на відстані до 120 км на предмет загроз. Sky Sabre може одночасно відстежувати 24 цілі.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня польський міністр заявив, що до Польщі цього тижня прибуде танкова рота "Челленджер" з Британії у рамках заходів підсилення східного флангу НАТО.

25 червня влада Польщі заявила, що на саміті НАТО в Мадриді проситиме розміщення на території країни бригадної бойової групи Альянсу. А 11 червня польський президент Анджей Дуда заявив, що країни східного флангу НАТО розраховують на збільшення кількості військ США в цій частині Європи.

Після мадридського саміту НАТО президент Польщі Анджей Дуда привітав рішення США розмістити військовий штаб 5-ї армії на польській території як здійснення давньої мрії.

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