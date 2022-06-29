Йдеться про відеогру This War of Mine.

Міністерство науки і вищої освіти Польщі включило до шкільної програми позакласного читання відеогру This War of Mine польської студії 11 bit studios. Рішення було прийнято в рамках ініціативи Ігри в освіті.

Про це повідомляється на державному порталі Польщі gov.pl.

Згідно із задумом, план уроків включає 62-сторінкову інформаційну брошуру і збірник "Прощання з Марією". Розповіді польського поета і прозаїка Тадеуша Боровського присвячені демонстрації життя в окупованому місті.

Також в рамках програми є різні питання по грі й завдання для учнів. Пропонуються і висновки, до яких повинні дійти учні після лекцій, присвячених грі.

Зазначимо, що This War of Mine - це симулятор життя в окупованому місті. Гравець повинен керувати групою мирних жителів, які намагаються вижити в жорстоких реаліях громадянської війни.

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