Підкоп робили у районі польського села Дубичі Церковні.

Польські прикордонники показали провокацію білоруських військових. За даними прикордонної служби Польщі, вони намагалися зробити підкоп під встановленим на кордоні парканом.

Фото підкопу прикордонники опублікували у своєму Twitter-акаунті.

Так, повідомляється, що на ділянці у районі польського села Дубичі Церковні військові помітили шістьох білоруських солдатів, які намагалися зробити підкоп під парканом кордоні.

"19 червня 21 особа, у тому числі з Марокко, Сенегалу та Індії, намагалися незаконно потрапити на територію Польщі", - йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися подробиці оборони кордону з Білоруссю армією України. Так, на білоруському кордоні українські воїни посилено укріплюються.

Журналісти дізналися, що білоруські та російські військові постійно пересуваються на тому боці кордону, влаштовуючи чи імітуючи навчання, проте ракетні установки розвернуті в бік України.

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