Президент США Дональд Трамп заявив, що це сталося просто перед її "великою перемогою".

Президент США Дональд Трамп підтримав лідерку французької партії Національне об'єднання Марін Ле Пен. Це сталося після того, як її засудили до 4 років позбавлення волі (2 умовно, 2 - з електронним браслетом) у справі про розтрату коштів ЄС. Крім того, суд у Франції заборонив їй балотуватися на держпосади.

Трамп у соціальній мережі Truth Social заявив, що ця справа є "полюванням на відьом". "Полювання на відьом проти Марін Ле Пен є ще одним прикладом того, як європейські ліві використовують закон, аби примусити замовкнути свободу слова та піддати цензурі свого політичного опонента", - написав він.

При цьому президент США вирішив додати, що європейські лідери "зайшли занадто далеко", коли посадили опонента до в'язниці. За його словами, це сталося напередодні її "великої перемоги".

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"Я не знаю Ле Пен, але я ціную те, як важко вона працювала стільки років. Вона зазнала втрат, але продовжувала йти", - зазначив Трамп. Крім того, він вважає, що Ле Пен "не знала про розкрадання коштів ЄС" і що це і зовсім "бухгалтерська помилка".

Що відомо про затримання Ле Пен

Раніше УНІАН повідомляв, що Ле Пен і вісім членів Європарламенту визнані винними в розтраті коштів. Лен Пен звинуватили в нецільовому використанні державних коштів. Крім терміну, жінка зобов'язана виплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Крім того, прихильники "подруги Путіна" заступилися за неї, заявивши, що вони "шоковані неймовірно суворим" вироком. Серед її "друзів" - прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, член Палати представників Нідерландів Герт Вілдерс, член Конгресу депутатів Іспанії Сантьяго Абаскаль та інші.

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