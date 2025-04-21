Поховання понтифіка має відбутися через чотири-шість днів після його смерті.

Президент США Дональд Трамп має намір приїхати на похорон Папи Римського Франциска у Ватикані, пише The New York Post, посилаючись на обізнані джерела.

Похорон і поховання понтифіка мають відбутися через чотири-шість днів після його смерті, хоча точної дати ще не визначено.

При цьому видання зазначає, що в понеділок вранці Трамп не сказав, чи буде він присутній на похороні.

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The Post нагадує, що 2005 року президент США Джордж Буш-молодший і його дружина Лора були присутніми на похороні Папи Римського Іоанна Павла II.

Безпосередній попередник Франциска, Бенедикт XVI, склав із себе повноваження папи в лютому 2013 року, майже за десять років до своєї смерті.

Помер Папа Римський Франциск

Сьогодні, 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Зазначається, що Папа відійшов у вічність у Великодній понеділок у ватиканському будинку Санта-Марта. За даними ЗМІ, причиною смерті Папи міг стати інсульт або крововилив у мозок.

У Ватикані вже почалися обговорення, хто стане його наступником. Одним із головних фаворитів є італієць П'єтро Паролін, який є державним секретарем Ватикану з 2013 року. Також високі шанси стати новим Папою Римським має Маттео Марія Дзуппі, архієпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції.

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