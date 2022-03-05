81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти РФ.

Понад 70% американців, в тому числі республіканців і демократів, підтримали зупинку закупівель російської нафти та газу, а також вважають, що США з НАТО повинні закрити небо над Україною, щоб захистити державу від російських авіаударів.

Про це йдеться в опитуванні Reuters.

Агентство звертає увагу, що обурення громадян Сполучених Штатів з приводу агресивних дій росіян щодо українців тільки зростає. Це змушує американського президента Джо Байдена ухвалювати суворіші кроки проти Москви.

74% респондентів підтримали запровадження заборони польотів над Україною. 80% висловилися за припинення поставок російського палива.

Понад те, 81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти РФ у порівнянні з попереднім опитуванням на початку тижня, у якому підтримка такого кроку становила 77%.

Близько 77% опитаних заявили, що США варто арештувати активи російських олігархів з оточення Путіна.

62% погодилися платити за нафту й газ дорожче, тільки щоб захистити ще одну демократичну країну.

Більшість американців – 72% - виступили за поставки Україні зброї.

Близько 74% громадян США сказали, що їхня держава повинна прийняти українських біженців, що викликало у експертів подив.

Нинішні рішення Байдена схвалюють 45% респондентів у порівнянні з 34% за результатами попереднього опитування.

Опитування проводилося англійською мовою по всій території США з участю 831 людини. Похибка – 4%.

Вас також можуть зацікавити новини: