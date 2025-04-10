Трамп заявив, що "Китай хоче укласти угоду, просто не знає, як це зробити".

Президент США Дональд Трамп назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "другом" після введення масштабних торговельних мит і фактичного початку торгової війни з Китаєм. Як повідомляє CNN, про це Трамп заявив, виступаючи в Овальному кабінеті.

"О, звичайно, він мій друг. Він мені подобається", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання репортера про те, чи не хотів би він поговорити або зустрітися з китайським лідером.

"Звичайно, я б зустрівся з ним", - сказав Трамп.

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При цьому Трамп раніше оголосив, що підвищує тарифні ставки для Китаю до 125% після того, як Пекін запровадив додаткові мита у відповідь на товари США. Водночас раніше під час іншого заходу в Білому домі він заявив, що, на його думку, "Китай хоче укласти угоду".

"Китай хоче укласти угоду. Вони просто не знають, як це зробити. Знаєте, це одна з тих речей, яких вони не знають - вони горді люди... І президент Сі - горда людина. Я його дуже добре знаю, і вони не знають толком, як це зробити. Але вони розберуться. Вони в процесі з'ясування цього, але вони хочуть укласти угоду", - сказав він журналістам.

Він також заявив, що надав 90-денну паузу країнам, які не застосовували до США відповідних тарифів.

"Я сказав їм, якщо ви відповісте, ми подвоїмо їх", - сказав він. "І це те, що я зробив із Китаєм, тому що вони відповіли. Тож подивимося, як усе це вийде. Я думаю, що все вийде просто приголомшливо".

Мита Трампа - новини

Раніше Дональд Трамп оголосив про введення додаткових мит практично на весь імпорт. Зокрема, на імпорт товарів з Китаю розмір мита встановили в розмірі 34% на додаток до того, що вже було.

Після цього Китай запровадив додаткові 34% мита на американські товари як відповідь на американські тарифи. Тоді Трамп підняв митну ставку для товарів з Китаю до 104%. У відповідь Китай відреагував на це ще одним підняттям мита на американські товари - до 84%.

9 квітня Трамп повідомив, що призупиняє на 90 днів введення підвищених тарифів для 75 країн. У цей період для них діятиме тариф у 10%. Для Китаю, за словами Трампа, тарифи збільшуються ще більше - зі 104% до 125%.

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