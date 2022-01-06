Сьогодні планується рейс до Києва з аеропорту Нур-Султана.

Група українських громадян не змогла вилетіти з Алмати до Києва через призупинення роботи аеропорту, що викликано ускладненням ситуації в Казахстані, пов'язаної з протестами у цій країні.

Про це кореспонденту УНІАН сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зокрема, українське зовнішньополітичне відомство уважно слідкує за розвитком подій в Казахстані, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані.

"Зараз ключовий пріоритет - їхня безпека. Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: [email protected]", - заявив речник.

Читайте такожПід час заворушень у Казахстані загинули 8 силовиків: як зараз виглядає Алмати (відео)"Ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси. Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати - Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами", - повідомив Ніколенко.

Водночас за інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. У зв'язку з цим, сьогодні планується рейс до Києва.

"Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану. Закликаємо наших громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу. Хочу усіх заспокоїти: Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще", - повідомив речник.

Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців в Казахстані будуть коригуватися залежно від розвитку безпекової ситуації.

Читайте такожУ найближчі години: Росія і Білорусь готові до відправки військ у КазахстанСтаном на 6 січня відомо, що міжнародні аеропорти Актау та Актобе також не працюють.

Варто зазначити, що авіакомпанія Uzbekistan Airways ще вчора скасувала регулярні рейси за маршрутом "Ташкент – Алмати – Ташкент" та "Нукус – Актобе – Нукус", які були заплановані на 6 січня "з технічних причин аеропортів призначення". При цьому у зв'язку із закриттям аеропорту Актау скасували рейси "Ургенч – Актау – Ургенч".

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

У містах Казахстану вирують масові протести через різке збільшення вартості газу в два рази. Люди вийшли на мітинги в багатьох містах, в столиці країни, в тому числі. Громадяни вимагають відставки уряду і кричать: "Іди, Старий".

Громадяни вважають, що Нурсултан Назарбаєв поставив на своє місце підконтрольну йому людину (Касим-Жомарта Токаєва). На думку жителів країни, екс-президент продовжує впливати на політичне життя. Люди перекривають дороги, силовики намагаються зупинити протестувальників, виникають бійки.

Читайте також"Може скористатися РФ": експерт про наслідки протестів у Казахстані4 грудня в Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією і підвищенням цін на газ. Спостерігалися сутички з правоохоронцями. Центр міста затягнуло димом від світлошумових гранат. У місті спалахнули кілька поліцейських машин, одна з них вибухнула.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану в Алмати і в Мангістауській області з 5 по 19 січня.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як казахстанські поліцейські відкрили вогонь у бік протестувальників гумовими кулями.

При цьому в Алмати поліція затримала понад сто осіб під час розгону мітингової ходи. Поліція затримувала учасників мітингу і садила їх в автозаки. Затриманих вивезли в невідомому напрямку.

5 грудня стало відомо, що в центрі Алмати протестувальники проти підвищення цін на газ відкрили вогонь по військових. Тим часом у місті горять будівлі міської адміністрації та прокуратури.

Читайте такожУ Казахстані почався "Назарбаєвопад": мітингувальники знесли пам'ятник Назарбаєву (відео)Пізніше стало відомо, що протестувальники увірвалися в резиденцію президента Казахстану, а також захопили мерію Алмати. На тлі протестів повністю відключили провідний інтернет.

Водночас аеропорт в Алмати захоплений протестувальниками. Також повідомляється про напад на збройовий магазин "Корган" на проспекті Абилай хана.

Ввечері 5 грудня стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав пропозицію про введення військ Організації Договору про колективну безпеку в країну. Після цього в Алмати стартувала "антитерористична" операція, в ході якої вбили десятки осіб, особи жертв встановлюються,

6 грудня Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні. До складу контингенту увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

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