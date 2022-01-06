"Пошуміли, покричали і досить", вважає самопроголошений білоруський лідер.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до протестувальників у Казахстані із закликом вибачитися перед військовими і сісти за стіл переговорів з президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим.

Відповідний ролик опублікував Telegram-канал Пул Першого.

Читайте такожРосія перекидає в Казахстан бронетехніку (відео)"Я хочу просто звернутися від білорусів до цих ось... Ну їх бандитами хтось називає, різні там люди... До цих, протестувальників. Я б їм просто сказав: ну пошуміли, покричали - досить", - сказав Лукашенко, закликавши протестувальників зупинитися, поки "далеко не зайшли".

Лукашенко застеріг протестувальників: "Перевернути країну - дорого буде потім її відновлювати".

Крім того, невизнаний президент Білорусі дав настанову учасникам протестів:

"Треба, по-народному кажучи, піти, встати на коліна, вибачитися перед військовими, щоб ось цю ось тріщину згладити, яка намітилася, і сідати з владою, з Токаєвим, він запрошує всіх, хто бажає, для переговорів і вибудовування своєї держави".

На думку Лукашенка, "з цим президентом, Токаєвим, можна домовитися".

"Це нормальна людина, дипломат, з яким можна домовитися. Дуже розумна, освічена людина", - додав він.

Також Лукашенко зазначив, що ситуація, що склалася в Казахстані, показала йому, що могло бути в Білорусі.

Раніше Олександр Лукашенко провів термінові переговори з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим і президентом РФ Володимиром Путіним через ситуацію в Казахстані.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дало місто Жанаозен, відоме подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь у бік протестувальників. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромів магазинів і банків, захопленню і руйнуванню державних установ (були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни), - а також стріляниною в силовиків з відібраної під час протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників по ОДКБ.

6 січня організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні. До складу контингенту увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

Режим НС триватиме в країні до 19 січня.

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