У міністерстві закликали припинити поширення неправдивої інформації.

Українська сторона відкидає звинувачення, які поширюють деякі іноземні ЗМІ про те, що наша держава нібито причетна до постачань дронів повстанцям у Малі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України.

"Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо", - зазначили у відомстві.

В МЗС нагадали, що у своїх заявах від 5 та 8 серпня цього року відомство вже спростувало такі звинувачення та висловило жаль через рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною внаслідок "надуманих та нічим не обґрунтованих припущень".

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"У цьому контексті відкидаємо також усі звинувачення на адресу України у нібито причетності нашої держави до потрапляння до регіону Сахелю озброєння та військової техніки, яка постачається Україні її союзниками для протидії триваючій збройній агресії Російської Федерації", - додали у міністерстві.

У МЗС підкреслили, що з початку повномасштабної війни РФ Україна першою ініціювала запровадження розгалуженої системи моніторингу та контролю над зброєю, яке постачають західні союзники. Також моніторингом озброєння займаються міжнародні, державні та відомчі механізми. Крім того, у цій галузі запроваджено і парламентський контроль. У відомстві зазначили:

"За понад два з половиною роки російського вторгнення західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого нашій державі озброєння та військової техніки. У контексті безпідставних звинувачень урядів Малі і Нігеру на адресу України закликаємо припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії, спрямовані на дискредитацію нашої держави та виправдання неспровокованої, невиправданої і незаконної війни РФ проти України".

Використання дронів повстанцями у Малі - що відомо

Видання Le Monde повідомило, що українські безпілотники надають підтримку повстанцям на півночі Малі. За словами журналістів, Київ надає повстанцям "стриману, але рішучу підтримку".

Також у виданні зазначили, що оперативна співпраця між українською військовою розвідкою та повстанцями CSP почалася на початку 2024 року. Крім того, у матеріалі розповіли, що представники постанців були в України та проходили навчання з виготовлення й використання БпЛА.

"Група CSP приїхала тренуватися з нами в Україну, а ще більша група наших інструкторів поїхала туди (в Сахель) і досі там", - зазначило нібито джерело для Le Monde, яке близьке до української розвідки.

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