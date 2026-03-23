Чехія перевіряє версію про причетність Росії до пожежі на заводі з випуску дронів для України

Хоча пожежа й пошкодила виробничі приміщення та складські запаси дронів, вона не завадила запланованій поставці до України.

У Чехії поліція та оборонна компанія LPP, яка випускає дрони для України, розслідують пожежу на заводі в місті Пардубіце на предмет можливого російського сліду, заявили в компанії.

Як пише Reuters, чеська поліція розглядає інцидент як спланований після того, як чеські ЗМІ отримали електронні листи від групи, яка взяла на себе відповідальність за пожежу.

"Хоча відповідальність за напад взяла на себе антиізраїльська група, ми разом із поліцією також розглядаємо інші можливі мотиви, включаючи потенційний зв'язок із Росією", – йдеться в заяві LPP.

Чеська щоденна газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що фактичною метою нападу, замаскованого під антиізраїльську акцію, мало стати виробництво безпілотників для України.

У поліції заявили, що розглядають різні мотиви, але відмовилися коментувати можливий зв'язок з Росією.

У компанії повідомили, що пожежа, яка сталася 20 березня, хоча й пошкодила виробничі приміщення та складські запаси продукції, не завадила запланованій поставці 40 ударних безпілотників до України.

Пожежа на заводі в Чехії

Загоряння на об'єкті сталося 20 березня на території промислового комплексу. Вогонь охопив складське приміщення і частково поширився на сусідню будівлю. Постраждалих у результаті події немає, пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Поліція та спецслужби почали перевіряти обставини події, оскільки є підстави вважати, що це був умисний підпал.

У Міноборони країни навіть заявили, що не виключена версія теракту.

