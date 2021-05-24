Затулін стверджує, що негативні наслідки будуть і для РФ.

Рішення Білорусі затримати засновника опозиційного Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича матиме негативні наслідки для РФ, переконаний перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін.

Про це він повідомив у коментарі "Газете.Ru".

"Що стосується цієї історії в цілому, вона виглядає досить одіозно. Звичайно, як мені здається, вона створює проблеми не тільки Білорусії, але і Росії, яку сприймають як захисницю інтересів Білорусії в ситуації, що створилася", - заявив він.

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Олександр Лукашенко, за його словами, в черговий раз "позичився у Росії".

"Спосіб, який в даному випадку був продемонстрований, посилює проблему в міжнародному плані і надає прекрасний випадок для всіх, хто критикує порядки Білорусії, а заодно і порядки в Росії. У дусі того, що зараз відбувається навколо нас, це спробують проти нас використовувати. Олександр Лукашенко в черговий раз "позичився" у Росії своїми діями", - додав Затулін.

Він також зазначив, що Росія могла б направити білоруській владі запит з приводу затримання дівчини Протасевича Софії Сапеги, яка є громадянкою РФ.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

В аеропорту "Мінськ" 23 травня екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів на цьому літаку і розшукується в Білорусі.

Повідомлялося, що причиною посадки стали дані про мінування літака. Водночас прибуття рейсу здійснювалося в супроводі військового винищувача МіГ-29, піднятого Білоруссю, у зв'язку з чим стала з'являтися інформація про перехоплення і примус літака до посадки.

Подія викликала реакцію в світовому співтоваристві. У Європейському Союзі через інцидент викликали посла Білорусі і обіцяють наслідки.

Авіаційне агентство ООН, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) заявила, що " сильно стурбована".

Президент України доручив підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Юрій Годован