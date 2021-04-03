Прем'єр Чехії вважає, що переговори з Росією неминучі.

Євросоюз не може забезпечити Чехію вакцинами проти COVID-19, що "побічно змушує" владу Республіки почати переговори з Росією щодо придбання препарату "Супутник V" до його реєстрації в Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА).

Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш, повідомляє Seznam Zpravy.

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"Не дивно, що канцлер Австрії Себастьян Курц каже, що він купить мільйон доз "Супутника V", а словаки вже купили 2 млн доз вакцини. Ми, навпаки, сказали, що хочемо, головним чином, вакцини, які вже схвалені. Але зараз ми опинилися в ситуації, де, з одного боку, йдеться про солідарність, але коли доходить до того, щоб проявити її, то це не діє", - заявив Бабіш.

На питання, чи може ця ситуація наблизити Чехію до реальних переговорів про закупівлю російської вакцини ще до того, як вона отримає сертифікат європейського регулятора, прем'єр відповів: "Побічно нас змушують до цього".

Що цьому передувало

"Супутник V" схвалили для використання в Угорщині та Словаччині до реєстрації в EMA. Прем'єр-міністр Словаччини ігор Матович подав у відставку після скандалу через російську вакцину.

Матович розпорядився закупити препарат без повідомлення партнерів з правлячої коаліції країни, що викликало їх невдоволення.

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Автор: Олена Коваленко