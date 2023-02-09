Він зауважив, що в даний час Росія - це терористична держава.

Росія зможе повернутися до групи цивілізованих країн тільки за умови припинення війни в Україні і депутінізації.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю італійському авторитетному виданню Corriere della Sera. Польський прем'єр висловив переконання, що переговори з терористами неможливі.

"Росія зараз стала терористичною державою. Бомбардування міст, атаки на цивільні об'єкти, вбивства людей - масштаби воєнних злочинів РФ жахливі, і поки це не припиниться, говорити немає про що", - сказав він.

"І ще одна умова повернення Росії до групи цивілізованих держав - депутінізація. Але цю квазітоталітарну систему, створену президентом Путіним, повинні демонтувати самі росіяни. Тоді з'явиться надія на майбутнє відносин між Росією та ЄС", - висловив думку Моравецький.

За його словами, майже через рік після вторгнення в Україну всім у Європі має бути зрозуміло, що повернення до старого стану справ неможливе.

"У Німеччині були переконані, що від імперських настроїв РФ можна відвернути комерцією, а ще - що не варто "дратувати ведмедя". Обидва припущення виявилися помилковими. Для Росії енергоресурси виконують ту ж функцію, що й танки: вони є інструментами завоювання і залежності" - пояснив польський прем’єр.

Він заявив, що хоче вірити, що відправка Німеччиною танків Україні є свідченням зміни у сприйнятті Росії, і що Німеччина продовжить співпрацювати з Польщею для забезпечення безпеки всієї Європи. "Якщо ми хочемо перемоги миру, ми не повинні піддаватися російській пропаганді страху", - констатував Моравецький.

Допомога Польщі Україні

В кінці січня Моравецький заявив, що допускає створення коаліції з країнами, які готові надати Україні німецькі танки Leopard 2. Раніше він критикував поведінку Німеччини на засіданні "Рамштайн-8", яка, на його думку, була неприйнятною. Саме після цієї зустрічі очікувалося оголошення про готовність Німеччини надати Україні танки, але цього не сталося.

А в лютому Моравецький висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін "ніколи не здається", а тому можна очікувати нової спроби захопити українську столицю.

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